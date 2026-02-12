Деку рассказал, при каком условии «Барселона» продлит контракт Левандовского

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, при каком условии будет продлён контракт 37-летнего нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского. Трудовое соглашение каталонского клуба с поляком истекает летом 2026 года.

– Контракт Роберта Левандовского истекает. Когда будет принято решение по нему и от чего оно будет зависеть?

–Думаю, время покажет. Я считаю, что у Роберта есть свои личные планы, и посмотрим, что будет дальше. Прежде чем что-либо произойдёт, нам также нужно разобраться с ситуацией с финансовым фэйр-плей; нам нужно прояснить будущее команды, а мы до этого ещё не дошли. Как только у нас будет чёткое понимание всего, что мы можем сделать, мы займёмся имеющимися проблемами, такими как ситуация с Робертом, – приводит слова Деку Sport.es.

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. С того момента форвард в составе каталонской команды дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды выиграл Суперкубок Испании и один раз Кубок страны. В нынешнем сезоне поляк провёл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов во всех турнирах.