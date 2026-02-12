Скидки
Главная Футбол Новости

Деку рассказал, при каком условии «Барселона» продлит контракт Левандовского

Деку рассказал, при каком условии «Барселона» продлит контракт Левандовского
Комментарии

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, при каком условии будет продлён контракт 37-летнего нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского. Трудовое соглашение каталонского клуба с поляком истекает летом 2026 года.

– Контракт Роберта Левандовского истекает. Когда будет принято решение по нему и от чего оно будет зависеть?
–Думаю, время покажет. Я считаю, что у Роберта есть свои личные планы, и посмотрим, что будет дальше. Прежде чем что-либо произойдёт, нам также нужно разобраться с ситуацией с финансовым фэйр-плей; нам нужно прояснить будущее команды, а мы до этого ещё не дошли. Как только у нас будет чёткое понимание всего, что мы можем сделать, мы займёмся имеющимися проблемами, такими как ситуация с Робертом, – приводит слова Деку Sport.es.

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» в 2022 году. С того момента форвард в составе каталонской команды дважды побеждал в чемпионате Испании, трижды выиграл Суперкубок Испании и один раз Кубок страны. В нынешнем сезоне поляк провёл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов во всех турнирах.

