Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: Гарсия забил автогол на седьмой минуте

«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: Гарсия забил автогол на седьмой минуте
В эти минуты идёт первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетико» Мадрид и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
1-й тайм
3 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 7'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'    

На седьмой минуте защитник гостей Эрик Гарсия забил гол в свои ворота.

Ответный матч состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 (д. вр.). «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
