«В «Барселоне», видимо, этому не учат». Генич отметил игру Гарсии в матче с «Атлетико»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на первый пропущенный «Барселоной» гол в матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». На седьмой минуте защитник гостей Эрик Гарсия отыграл назад на вратаря Жоана Гарсию, однако мяч прокатился под его ногой в створ.

«Ещё в детско-юношеском футболе все тренеры говорят: «Не отдавай вратарю назад в створ ворот!» В «Барселоне», видимо, этому не учат», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

