«В «Барселоне», видимо, этому не учат». Генич отметил игру Гарсии в матче с «Атлетико»
Поделиться
Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на первый пропущенный «Барселоной» гол в матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». На седьмой минуте защитник гостей Эрик Гарсия отыграл назад на вратаря Жоана Гарсию, однако мяч прокатился под его ногой в створ.
Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
1-й тайм
3 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 7' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Лукман – 33'
«Ещё в детско-юношеском футболе все тренеры говорят: «Не отдавай вратарю назад в створ ворот!» В «Барселоне», видимо, этому не учат», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
Комментарии
- 12 февраля 2026
-
23:37
-
23:36
-
23:35
-
23:33
-
23:24
-
23:16
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:46
-
22:38
-
22:37
-
22:32
-
22:23
-
22:16
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:42
-
21:39
-
21:35
-
21:25
-
21:18
-
21:18
-
21:11
-
21:04
-
21:00
-
20:55
-
20:47
-
20:45
-
20:36
-
20:26
-
20:19
-
20:12