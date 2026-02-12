Скидки
Главная Футбол Новости

«В «Барселоне», видимо, этому не учат». Генич отметил игру Гарсии в матче с «Атлетико»

Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на первый пропущенный «Барселоной» гол в матче полуфинала Кубка Испании с мадридским «Атлетико». На седьмой минуте защитник гостей Эрик Гарсия отыграл назад на вратаря Жоана Гарсию, однако мяч прокатился под его ногой в створ.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
1-й тайм
3 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 7'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'    

«Ещё в детско-юношеском футболе все тренеры говорят: «Не отдавай вратарю назад в створ ворот!» В «Барселоне», видимо, этому не учат», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

