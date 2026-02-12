Радимов назвал топ-3 тренеров, работавших в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал топ-3 тренеров, работавших в чемпионате России.

«Я Романцева поставлю на первое место, по совокупности говорю. Я с ним работал, прекрасно понимаю, какое поколение он воспитал, и не одно. Самое главное то, как он видел футбол и доносил до футболистов, а они выполняли. На второе место я поставлю Семака по совокупности того, что он делает. Просто представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит». А третье место — Дик Адвокат, который добился с «Зенитом» очень многого», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.