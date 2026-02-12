Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов назвал топ-3 тренеров, работавших в РПЛ

Радимов назвал топ-3 тренеров, работавших в РПЛ
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал топ-3 тренеров, работавших в чемпионате России.

«Я Романцева поставлю на первое место, по совокупности говорю. Я с ним работал, прекрасно понимаю, какое поколение он воспитал, и не одно. Самое главное то, как он видел футбол и доносил до футболистов, а они выполняли. На второе место я поставлю Семака по совокупности того, что он делает. Просто представляю, насколько тяжело тащить такую махину, как «Зенит». А третье место — Дик Адвокат, который добился с «Зенитом» очень многого», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков.

Материалы по теме
Радимов объяснил хорошее физическое состояние Вендела, несмотря на опоздание на сборы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android