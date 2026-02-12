В «Ахмате» отреагировали на информацию об интересе «Пари НН» к Мансилье

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев отреагировал на информацию об интересе «Пари НН» к крайнему нападающему команды Брайану Мансилье.

«Мы рассчитываем на Мансилью и не собираемся его отпускать. Он наша боевая единица», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

28-летний нападающий играет за грозненский клуб с лета 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.