«Атлетико» Мадрид — «Барселона»: Альварес сделал счёт 4:0 на 45+2-й минуте

В эти минуты идёт первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетико» Мадрид и «Барселона». Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+2-й минуте форвард Хулиан Альварес забил четвёртый мяч мадридской команды.

Ранее, на седьмой минуте, защитник гостей Эрик Гарсия забил гол в свои ворота. На 14-й минуте нападающий Антуан Гризманн укрепил преимущество «Атлетико». На 33-й минуте нападающий «матрасников» Адемола Лукман довёл счёт до разгромного.

Ответный матч состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 (д. вр.). «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.

