Новичок ЦСКА Рейс назвал позиции, на которых способен сыграть

Новоиспечённый центральный защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал о позициях, на которых он может сыграть.

– Расскажи о себе с точки зрения позиции на поле?

– Я могу играть центрального защитника, левого защитника, а также латераля. Когда-то давно в «Сан-Пауло» я играл и полузащитника, и нападающего, такой опыт тоже был (смеётся). Поэтому я готов выполнить любые указания тренера! — приводит слова Рейса пресс-служба ЦСКА на официальном сайте.

Армейцы объявили о переходе 30-летнего футболиста из «Спортинга» в четверг, 12 февраля. Рейс подписал контракт до июня 2029 года с опцией продления ещё на один сезон. Защитник играл за «Спортинг» с лета 2021 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

