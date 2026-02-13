«Красиво разрывают». Генич — об игре «Атлетико» в первом тайме матча с «Барселоной»
Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением об игре мадридского «Атлетико» в первом тайме матча полуфинала Кубка Испании с «Барселоной», в котором «матрасники» забили четыре безответных гола.
Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Лукман – 33' 4:0 Альварес – 45+2'
Удаления: нет / Гарсия – 85'
«Атлетико» бы лучше так «Будё-Глимт» гонял в ЛЧ. Чем их накормили сегодня?!
Но если серьёзно, то выдающийся тайм «Атлетико». Носятся как угорелые, и всё получается. Красиво разрывают», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Ответный матч состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.
