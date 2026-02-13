Флик убрал с поля хавбека Марка Касадо на 37-й минуте матча с «Атлетико» при счёте 0:3
Поделиться
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик убрал с поля полузащитника Марка Касадо на 37-й минуте матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» Мадрид при счёте 0:3. Вместо хавбека в игру вступил нападающий Роберт Левандовски. После первого тайма счёт 4:0 в пользу столичного клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Лукман – 33' 4:0 Альварес – 45+2'
Удаления: нет / Гарсия – 85'
Ответный матч состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.
Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 (д. вр.). «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
01:02
-
00:55
-
00:54
-
00:48
-
00:36
-
00:33
-
00:30
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:03
- 12 февраля 2026
-
23:49
-
23:43
-
23:37
-
23:36
-
23:35
-
23:33
-
23:24
-
23:16
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:46
-
22:38
-
22:37
-
22:32
-
22:23
-
22:16
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:42
-
21:39
-
21:35