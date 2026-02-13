Флик убрал с поля хавбека Марка Касадо на 37-й минуте матча с «Атлетико» при счёте 0:3

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик убрал с поля полузащитника Марка Касадо на 37-й минуте матча 1/2 финала Кубка Испании с «Атлетико» Мадрид при счёте 0:3. Вместо хавбека в игру вступил нападающий Роберт Левандовски. После первого тайма счёт 4:0 в пользу столичного клуба. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 (д. вр.). «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.