Главная Футбол Новости

Результаты матчей 26-го тура чемпионата Англии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В четверг, 12 февраля, завершился 26-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 26-го тура АПЛ:

10 февраля, вторник:

«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:2;
«Эвертон» — «Борнмут» — 1:2;
«Челси» — «Лидс Юнайтед» — 2:2;
«Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1.

11 февраля, среда:

«Ноттингем Форест» — «Вулверхэмптон» — 0:0;
«Манчестер Сити» — «Фулхэм» — 3:0;
«Кристал Пэлас» — «Бёрнли» — 2:3;
«Астон Вилла» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 1:0;
«Сандерленд» — «Ливерпуль» — 0:1.

12 февраля, четверг:

«Брентфорд» — «Арсенал» — 1:1.

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 57 очков за 26 матчей. В топ-4 также входят «Манчестер Сити» (53 очка), «Астон Вилла» (50) и «Манчестер Юнайтед» (45).

