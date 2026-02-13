«Барселона» пропустила четыре гола за первый тайм впервые после поражения от «Баварии» 2:8

В эти минуты идёт первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встречаются «Атлетико» Мадрид и «Барселона». Каталонская команда пропустила четыре гола за первый тайм. Это произошло впервые с 14 августа 2020 года, когда сине-гранатовые проиграли «Баварии» во встрече Лиги чемпионов со счётом 2:8. На данный момент счёт в матче 4:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что тогда мюнхенским клубом руководил нынешний тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Ответный матч состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». В финале прошлого розыгрыша команда победила мадридский «Реал» со счётом 3:2 (д. вр.). «Барселона» является самым титулованным клубом турнира, на её счету 32 трофея. «Атлетик» Бильбао выигрывал Кубок Испании 24 раза, «Реал» — 20.