Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:15 Мск
Фото: офсайд Левандовского в матче с «Атлетико», который семь минут изучал VAR

Комментарии

Гол защитника «Барселоны» Пау Кубарси на 52-й минуте полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Атлетико» не был засчитан, поскольку пятка нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского, от которого мяч отскочил к Кубарси, находилась в офсайде. VAR изучал этот эпизод в течение семи минут.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу хозяев.

Ответный матч состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Сине-гранатовые являются действующим победителем Кубка Испании.

