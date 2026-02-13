Фото: офсайд Левандовского в матче с «Атлетико», который семь минут изучал VAR

Гол защитника «Барселоны» Пау Кубарси на 52-й минуте полуфинального матча Кубка Испании с мадридским «Атлетико» не был засчитан, поскольку пятка нападающего сине-гранатовых Роберта Левандовского, от которого мяч отскочил к Кубарси, находилась в офсайде. VAR изучал этот эпизод в течение семи минут.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Команды играют на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. На момент выхода новости счёт 4:0 в пользу хозяев.

Ответный матч состоится 3 марта. Он пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Сине-гранатовые являются действующим победителем Кубка Испании.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: