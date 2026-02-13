Луис Энрике высказался перед матчем «ПСЖ» с «Ренном» в Лиге 1
Поделиться
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче 22-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит сыграть с «Ренном».
Франция — Лига 1 . 22-й тур
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У «Ренна» сейчас не лучшие времена, но против них всегда сложно играть. Наша цель — продолжать оказывать давление на «Ланс» и «Марсель» в турнирной таблице», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.
После 21 матча чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» заработал 31 очко и располагается на шестой строчке.
В предыдущем туре «ПСЖ» на своём поле разгромил «Марсель» со счётом 5:0, а «Ренн» на выезде уступил «Лансу» (1:3).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
01:02
-
00:55
-
00:54
-
00:48
-
00:36
-
00:33
-
00:30
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:03
- 12 февраля 2026
-
23:49
-
23:43
-
23:37
-
23:36
-
23:35
-
23:33
-
23:24
-
23:16
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:46
-
22:38
-
22:37
-
22:32
-
22:23
-
22:16
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:42
-
21:39
-
21:35