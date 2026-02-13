Луис Энрике высказался перед матчем «ПСЖ» с «Ренном» в Лиге 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче 22-го тура французской Лиги 1, в котором его команде предстоит сыграть с «Ренном».

«У «Ренна» сейчас не лучшие времена, но против них всегда сложно играть. Наша цель — продолжать оказывать давление на «Ланс» и «Марсель» в турнирной таблице», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

После 21 матча чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. «Ренн» заработал 31 очко и располагается на шестой строчке.

В предыдущем туре «ПСЖ» на своём поле разгромил «Марсель» со счётом 5:0, а «Ренн» на выезде уступил «Лансу» (1:3).