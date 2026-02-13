Скидки
Главная Футбол Новости

Брентфорд — Арсенал, результат матча 12 февраля 2026, счёт 1:1, 26-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» не смог победить «Брентфорд» в матче 26-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 26-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Брентфорд» и «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд, Англия). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд, Англия). Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Англия — Премьер-лига . 26-й тур
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
1 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Мадуэке – 61'     1:1 Льюис-Поттер – 71'    

Первый мяч в матче забил нападающий «Арсенала» Нони Мадуэке на 61-й минуте. На 71-й минуте форвард хозяев Кин Льюис-Поттер сравнял счёт. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 26 матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Брентфорд» заработал 40 очков и располагается на седьмой строчке.

В следующем туре «Брентфорд» 21 февраля в домашнем матче встретится с «Брайтон энд Хоув Альбион», а «Арсенал» на день позже на выезде сыграет с «Тоттенхэмом».

Календарь матчей английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
