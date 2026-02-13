«Барселона» впервые с 1989 года проиграла «Атлетико» с разницей в четыре мяча
Поделиться
«Барселона» впервые с 1989 года проиграла «Атлетико» с разницей в четыре гола, сообщает SportsCenter в социальной сети X.
Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Лукман – 33' 4:0 Альварес – 45+2'
Удаления: нет / Гарсия – 85'
В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» разгромно проиграла «Атлетико» со счётом 0:4.
Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.
Обладателем Кубка Испании на данный момент является «Барселона». В финале предыдущего розыгрыша каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счётом 3:2 в дополнительное время. «Барселона» является самым титулованным клубом турнира с 32 завоёванными трофеями. «Атлетик» из Бильбао выигрывал Кубок 24 раза, а мадридский «Реал» 20.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 февраля 2026
-
02:17
-
01:18
-
01:02
-
00:55
-
00:54
-
00:48
-
00:36
-
00:33
-
00:30
-
00:17
-
00:15
-
00:07
-
00:03
- 12 февраля 2026
-
23:49
-
23:43
-
23:37
-
23:36
-
23:35
-
23:33
-
23:24
-
23:16
-
23:08
-
23:05
-
22:58
-
22:46
-
22:38
-
22:37
-
22:32
-
22:23
-
22:16
-
22:10
-
22:03
-
21:59
-
21:53
-
21:42