Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» впервые с 1989 года проиграла «Атлетико» с разницей в четыре мяча

«Барселона» впервые с 1989 года проиграла «Атлетико» с разницей в четыре мяча
Комментарии

«Барселона» впервые с 1989 года проиграла «Атлетико» с разницей в четыре гола, сообщает SportsCenter в социальной сети X.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» разгромно проиграла «Атлетико» со счётом 0:4.

Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Обладателем Кубка Испании на данный момент является «Барселона». В финале предыдущего розыгрыша каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счётом 3:2 в дополнительное время. «Барселона» является самым титулованным клубом турнира с 32 завоёванными трофеями. «Атлетик» из Бильбао выигрывал Кубок 24 раза, а мадридский «Реал» 20.

Материалы по теме
«Барсу» за тайм в последний раз так унижала ещё «Бавария»! Просто космический «Атлетико»!
«Барсу» за тайм в последний раз так унижала ещё «Бавария»! Просто космический «Атлетико»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android