«Барселона» впервые с 1989 года проиграла «Атлетико» с разницей в четыре мяча

«Барселона» впервые с 1989 года проиграла «Атлетико» с разницей в четыре гола, сообщает SportsCenter в социальной сети X.

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» разгромно проиграла «Атлетико» со счётом 0:4.

Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Обладателем Кубка Испании на данный момент является «Барселона». В финале предыдущего розыгрыша каталонцы обыграли мадридский «Реал» со счётом 3:2 в дополнительное время. «Барселона» является самым титулованным клубом турнира с 32 завоёванными трофеями. «Атлетик» из Бильбао выигрывал Кубок 24 раза, а мадридский «Реал» 20.