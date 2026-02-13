Флик назвал причину разгромного поражения «Барселоны» в матче с «Атлетико» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромное поражение команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико» (0:4).

«В первом тайме мы играли плохо, мы не играли как команда. Разрыв между нами был огромным. Мы не прессинговали. И мы извлекли важный урок в первые 45 минут. Конец был лучше. У нас впереди еще два тайма, и мы будем бороться. Если мы выиграем по 2:0 в каждом тайме… нам понадобятся наши болельщики дома.

Я не разочарован командой. Я доволен сезоном команды. У нас было много травм. Поражения, это тоже часть игры. Это было болезненное поражение, но я горжусь командой. Мы должны извлечь из этого урок. Они были более мотивированы забить. И это то, чего я хочу. Мы не смогли этого сделать в первые 45 минут. Но команда молодая, и я не ищу оправданий», — приводит слова Флика Marca.

Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.