Главная Футбол Новости

Флик назвал причину разгромного поражения «Барселоны» в матче с «Атлетико» в Кубке Испании

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал разгромное поражение команды в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико» (0:4).

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

«В первом тайме мы играли плохо, мы не играли как команда. Разрыв между нами был огромным. Мы не прессинговали. И мы извлекли важный урок в первые 45 минут. Конец был лучше. У нас впереди еще два тайма, и мы будем бороться. Если мы выиграем по 2:0 в каждом тайме… нам понадобятся наши болельщики дома.

Я не разочарован командой. Я доволен сезоном команды. У нас было много травм. Поражения, это тоже часть игры. Это было болезненное поражение, но я горжусь командой. Мы должны извлечь из этого урок. Они были более мотивированы забить. И это то, чего я хочу. Мы не смогли этого сделать в первые 45 минут. Но команда молодая, и я не ищу оправданий», — приводит слова Флика Marca.

Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Комментарии
