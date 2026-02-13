Тренер «Барселоны» раскритиковал судейство после разгромного поражения от «Атлетико»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик раскритиковал судейство в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико» (0:4).
Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Лукман – 33' 4:0 Альварес – 45+2'
Удаления: нет / Гарсия – 85'
«Что я могу сказать? Мы начали с жёлтых карточек — в первом эпизоде с Бальде она была очевидной. Точно. Если бы её показали, всё могло бы сложиться иначе. А когда этого не делаешь, ты как будто поощряешь такую игру. Для меня это путаница. Семь минут паузы — и что, они что-то нашли? По-моему, офсайда не было. Если они что-то увидели — пусть скажут. Но никакой коммуникации нет», — приводит слова Флика Marca.
Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.
