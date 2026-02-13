Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Архентинос Хуниорс — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Барселоны» раскритиковал судейство после разгромного поражения от «Атлетико»

Тренер «Барселоны» раскритиковал судейство после разгромного поражения от «Атлетико»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик раскритиковал судейство в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико» (0:4).

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

«Что я могу сказать? Мы начали с жёлтых карточек — в первом эпизоде с Бальде она была очевидной. Точно. Если бы её показали, всё могло бы сложиться иначе. А когда этого не делаешь, ты как будто поощряешь такую игру. Для меня это путаница. Семь минут паузы — и что, они что-то нашли? По-моему, офсайда не было. Если они что-то увидели — пусть скажут. Но никакой коммуникации нет», — приводит слова Флика Marca.

Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Материалы по теме
«Барсу» за тайм в последний раз так унижала ещё «Бавария»! Просто космический «Атлетико»!
«Барсу» за тайм в последний раз так унижала ещё «Бавария»! Просто космический «Атлетико»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android