Тренер «Барселоны» раскритиковал судейство после разгромного поражения от «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик раскритиковал судейство в первом полуфинальном матче Кубка Испании с «Атлетико» (0:4).

«Что я могу сказать? Мы начали с жёлтых карточек — в первом эпизоде с Бальде она была очевидной. Точно. Если бы её показали, всё могло бы сложиться иначе. А когда этого не делаешь, ты как будто поощряешь такую игру. Для меня это путаница. Семь минут паузы — и что, они что-то нашли? По-моему, офсайда не было. Если они что-то увидели — пусть скажут. Но никакой коммуникации нет», — приводит слова Флика Marca.

Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.