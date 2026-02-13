Тренер «Барселоны» Флик потерпел самое крупное поражение в тренерской карьере

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик потерпел самое крупное поражение в своей тренерской карьере в профессиональном футболе. Он не проигрывал с разницей в четыре и более мяча уже 21 год, с тех времён, когда работал в четвёртом дивизионе чемпионата Германии, сообщает MisterChip на личной странице в социальной сети X.

В первом полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» разгромно проиграла «Атлетико» со счётом 0:4.

Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

Флик возглавляет «Барселону» с 2024 года. Контрактное соглашение специалиста с каталонским клубом рассчитано до 2027 года.