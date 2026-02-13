Созин: «Пари НН» подписал себе приговор. Но если послушать Шпилевского — они возьмут ЛЕ

Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал работу белорусского главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

«Пари НН» в ситуации с Боселли понять можно: летом за него клуб не получил бы ничего, поэтому продали хоть за какую-то сумму в «Краснодар». С другой стороны, отпустив Боселли, они подписали себе приговор. И я думаю, в самом клубе понимают – в РПЛ они не выживут. Нормального усиления нет, а лидер ушёл. О чём тут говорить?

Правда, главный тренер Шпилевский наверняка найдёт слова. Он всегда их находит – и слушать его просто невероятно интересно! Особенно, если не смотреть сами игры «Пари НН». По словам Шпилевского, у команды, например, формируется ДНК. Игроки понимают глубокую стратегию штаба. Процесс этот небыстрый, но всё-таки Шпилевский просит чуть-чуть потерпеть — и тогда мы наконец-то увидим команду будущего. Если бы нас вернули в еврокубки, думаю, Шпилевский бы выиграл с «Пари НН» Лигу Европы. По крайне мере, такой вывод можно сделать из его слов.

Наверное, главный тренер просто говорит про другую команду из другой лиги: про какой-нибудь «Штутгарт», «Хоффенхайм» или «Аустрию». Или же просто рассуждает о другой реальности.

В нашей реальности «Пари НН» при нём стал играть только хуже. Это худшая команда лиги, главного тренера которой не убирают только из-за кабальных условий контракта. Это команда, которая вылетит, а Шпилевский уйдёт», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ нижегородцы набрали 14 очков в 18 матчах и занимают 14-е место — в зоне стыковых матчей, опережая команды, находящиеся в зоне прямого вылета, на два очка.

Видео: Интервью вратаря «Пари НН» Никиты Медведева «Чемпионату»