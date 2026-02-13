Симеоне провоцировал Ямаля по ходу матча «Атлетико» с «Барселоной» в Кубке Испании — Marca

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне попытался спровоцировать полузащитника «Барселоны» (4:0) Ламина Ямаля по ходу первого полуфинального матча Кубка Испании, сообщает Marca.

По данным источника, Когда «Атлетико» вёл со счётом 3:0, Симеоне сделал показательный жест в сторону 18-летнего вингера «Барселоны», подняв три пальца, отметив преимущество своей команды.

Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов и 13 результативных передач.