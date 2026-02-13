Скидки
Главная Футбол Новости

Симеоне провоцировал Ямаля по ходу матча «Атлетико» с «Барселоной» в Кубке Испании — Marca

Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне попытался спровоцировать полузащитника «Барселоны» (4:0) Ламина Ямаля по ходу первого полуфинального матча Кубка Испании, сообщает Marca.

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

По данным источника, Когда «Атлетико» вёл со счётом 3:0, Симеоне сделал показательный жест в сторону 18-летнего вингера «Барселоны», подняв три пальца, отметив преимущество своей команды.

Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов и 13 результативных передач.

