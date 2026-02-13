Симеоне провоцировал Ямаля по ходу матча «Атлетико» с «Барселоной» в Кубке Испании — Marca
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне попытался спровоцировать полузащитника «Барселоны» (4:0) Ламина Ямаля по ходу первого полуфинального матча Кубка Испании, сообщает Marca.
Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Лукман – 33' 4:0 Альварес – 45+2'
Удаления: нет / Гарсия – 85'
По данным источника, Когда «Атлетико» вёл со счётом 3:0, Симеоне сделал показательный жест в сторону 18-летнего вингера «Барселоны», подняв три пальца, отметив преимущество своей команды.
Ответная встреча запланирована на 3 марта и состоится на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.
В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 15 голов и 13 результативных передач.
