Созин: задача «Динамо» — место в десятке. Гусев внешне не производит впечатление главного

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации в московском «Динамо», которое в декабре 2025 года официально назначило главным тренером до конца текущего сезона Ролана Гусева.

«У каждой команды на зимних турнирах свои цели. Оценивать результаты тут смысла особо нет. Кому-то надо набрать кондиции, кому-то вписать большое количество новичков, кому-то – вообще познакомиться с командой. Графики у всех разные, поэтому результаты и даже победа в предсезонном турнире вряд ли многое скажут.

У «Динамо», как мне кажется, цель сейчас не на зиму. Цель на всю весну — просто её пережить. Для меня очевидно, что период с Гусевым сейчас переходный. Это видно, если просто посмотреть на команду и то, как Гусев себя ведёт лично.

Многие не любят, когда судят по внешности. Так что я сразу оговорюсь, чтобы меня правильно поняли: я сейчас не про внешность, а про впечатление, которое производит Гусев своим поведением. А точнее – не производит. Гусев не производит впечатления главного тренера. Вот Мусаев в «Краснодаре» – да. Это лидер. Про Черчесова или Семака я даже говорить не буду. Но Гусев… Внешний вид и подход может о многом говорить. Для меня его вид говорит лишь об одном – он временная фигура.

Гусев был прекрасным футболистом. Но я не верю, что он станет востребованным тренером. Даже на уровне Первой лиги, как условные Евсеев или Василенко – их фамилии всегда появляются, когда кто-то ищет тренеров. Мне кажется, фамилия Гусева появляться не будет.

«Динамо» же как клуб тоже зимой особо не старается положение исправить. Там, думаю, просто решили переждать. Может, это и логично: у команды порядка восьми или даже 10 человек на травмах, включая игроков основы. А новичок-защитник тоже играть не будет – и тоже из-за травмы. Это какой-то сюр.

Думаю, задача «Динамо» – попасть в десятку. Они не вылетят, но прыгнуть выше сейчас будет нереально», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ бело-голубые набрали 21 очко в 18 матчах и занимают 10-е место, отрыв от зоны стыковых матчей составляет шесть очков.

