Станислав Черчесов ответил, приглашали ли его «Спартак» и «Динамо»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, получал ли предложения от «Спартака» и «Динамо».

«Если я где-то работаю, то все свои силы и умения отдаю этой команде. Меня часто спрашивают про совмещение. У меня и в контракте была прописана невозможность этого. Я должен полностью концентрироваться на своей работе. Нельзя успеть и там, и там. Где-то в любом случае будешь факультативно работать, а иногда и в обоих местах. Естественно, совсем без звонков не бывает. Другое дело, ты разговор сразу обрубаешь или продолжаешь общаться. Я всегда полностью сконцентрирован на актуальном месте работы. Если вы обратили внимание, ни разу не было такого, чтобы прервал контракт, а через неделю уже начал работу в новой команде. Работаю там, где работаю, ничего не ищу. Больше скажу, по мере завершения того или иного этапа даже ловлю себя на мысли: «Хоть бы никто не звонил месяц-два»

Прежде чем принимать новый вызов, хочется переосмыслить всё хорошее и плохое, что натворил. А в такой ситуации есть риск переоценить себя и принять неправильное решение. Бывают же соблазны, от которых тяжело отказаться, в плане работы — тоже. Поэтому стараюсь не шарахаться. Сейчас я в «Ахмате» и занимаюсь только «Ахматом». Честно скажу, даже рад, что в обоих клубах [«Спартаке» и «Динамо»] уже есть тренеры.

Потому что всё время что-то пишут, а ты даже не понимаешь, откуда эти слухи берутся. Такие сплетни только в мою команду нервозность привносят. Ты с футболистами стоишь на установке, а наутро они читают в газете, якобы у их тренера какие-то переговоры идут. Это непростая ситуация.

Ни со «Спартаком», ни с «Динамо» ни одного профессионального разговора, ни одной встречи не было. Как есть, так и говорю. Рад, что Гусева с Карседо утвердили, и все эти спекуляции прекратились. Если что-то когда-то появится, первым об этом узнает президент — лучше от меня, чем от посторонних. А если интереса нет, то и тема закрыта», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В январе «Спартак» объявил о назначении Хуана Карседо на пост главного тренера. «Динамо», в свою очередь, в декабре 2025 года утвердило Ролана Гусева в должности главного тренера клуба.