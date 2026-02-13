Черчесов: если займём пятое место, для «Ахмата» это будет чемпионство

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос, где черпает мотивацию.

«Пришёл в «Ахмат» — последнее место, ноль очков. Кстати, меня постоянно спрашивают: почему дал согласие перед «Зенитом»? А когда надо было? Даже ответа не нахожу на этот вопрос. Потому что просто не мыслишь такими категориями. Есть игра — готовимся, какие проблемы? Были на последнем месте, сейчас восьмые — вот вам и мотивация. Видишь, как молодой растёт, находишь кому-то новое место — это же всё интересно.

Или вы, журналисты, отметили неплохой матч с кем-то — это тоже мотивационные моменты. Люди видят, что мы что-то неплохо делаем. А потом это моя профессия — где мне ещё самореализовываться? Сейчас хочу дать максимум с «Ахматом». Если в этом сезоне мы займём, условно, пятое место, для нас это будет чемпионство. Следующий сезон — другое дело.

Главное — любовь к своему делу. До 40 лет нельзя доиграть из-под палки. Но как только почувствовал, что пора — перешёл на другую работу. Может, и в тренерстве в один день скажу себе: «Стоп.» Пойду, например, в президенты или в совет директоров. Кто знает, что будет?» — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Ахмат» с 22 очками в 18 матчах занимает восьмое место, отставая от пятого на 13 очков.

