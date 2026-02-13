Скидки
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов рассказал, как влияют санкции на «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о трансферных проблемах грозненцев в условиях санкций.

— В последние годы пригласить качественного мастера в Грозный стало значительно сложнее, чем раньше?
— Сталкиваюсь с этим в первый раз. Нельзя забывать о санкциях для страны. Во-вторых, а может, даже и во-первых, мы — подсанкционный клуб — в отличие от условного «Акрона». Согласитесь, это непростой момент. Есть вопросы, которые приходится решать. Вы говорите про вход, но также нужно учитывать выход. Для нас и продавать — проблема. Не так много осталось стран, откуда игроки без проблем приходят, куда их можно так же просто отпустить. У нас сейчас нападающий Кардозу поехал в Эмираты, Гандри — в Ливию. Китай ещё есть. А в Германии или Франции не только взять футболиста сложно, но и отдать туда. Наверное, зная, как сложно будет потом перебраться в условную Францию, игрок и такого рода вопросы себе задаёт. Есть нюансы, но считаю, что наш клуб достойно их решает, и я рад, что у нас получаются какие-то вещи, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Ахмат» с 22 очками в 18 матчах занимает восьмое место, опережая зону стыковых матчей на семь очков.

