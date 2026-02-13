Скидки
Главная Футбол Новости

«Позор и катастрофа». Флик — о работе судейской бригады в матче «Атлетико» — «Барселона»

Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об отменённом голе его команды в первой игре двухматчевого противостояния 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (0:4).

Кубок Испании . 1/2 финала
12 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Гарсия – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Лукман – 33'     4:0 Альварес – 45+2'    
Удаления: нет / Гарсия – 85'

«Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор и катастрофа», — приводит слова Флика AS.

На 52-й минуте игры при счёте 4:0 в пользу «Атлетико» был отменён после длительного видеопросмотра гол защитника «Барселоны» Пау Кубарси.

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной» пройдёт 3 марта в Барселоне. В другой паре 1/2 финала «Реал Сосьедад» в первой игре победил на выезде со счётом 1:0 «Атлетик» из Бильбао.

Календарь Кубка Испании
Турнирная сетка Кубка Испании
Комментарии
