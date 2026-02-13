«Позор и катастрофа». Флик — о работе судейской бригады в матче «Атлетико» — «Барселона»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об отменённом голе его команды в первой игре двухматчевого противостояния 1/2 финала Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (0:4).

«Я не понимаю, почему это офсайд. Это позор и катастрофа», — приводит слова Флика AS.

На 52-й минуте игры при счёте 4:0 в пользу «Атлетико» был отменён после длительного видеопросмотра гол защитника «Барселоны» Пау Кубарси.

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной» пройдёт 3 марта в Барселоне. В другой паре 1/2 финала «Реал Сосьедад» в первой игре победил на выезде со счётом 1:0 «Атлетик» из Бильбао.

Видео: «Барселона» показала обновлённый «Камп Ноу»