Радимов оценил шансы «Барселоны» отыграть четыре мяча у «Атлетико» в Кубке Испании

Экс-полузащитник «Сарагосы» Владислав Радимов высказался о шансах «Барселоны» выйти в финал Кубка Испании после поражения от «Атлетико» со счётом 0:4 в первой игре двухматчевого противостояния 1/2 финала.

«Если бы это была другая команда, то шансов бы не было никаких. Но у «Барселоны» вернётся Рафинья. Если быстро забьют, шансы появятся. Они могут отличиться в первом тайме дважды, а дальше всё может быть. Но после сегодняшнего я сильно сомневаюсь», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответный полуфинальный матч Кубка Испании между «Атлетико» и «Барселоной» пройдёт 3 марта в Барселоне. В другой паре 1/2 финала «Реал Сосьедад» в первой игре победил на выезде со счётом 1:0 «Атлетик» из Бильбао.

