«Атлетико» разгромил «Барсу», хоккеисты США обыграли Латвию на ОИ-2026. Главное к утру
«Барселона» со счётом 0:4 проиграла «Атлетико» из Мадрида в первом матче полуфинала Кубка Испании, сборная США по хоккею обыграла Латвию со счётом 5:1 на Олимпиаде-2026, российская теннисистка Анна Калинская проиграла чешке Каролине Муховой в 1/4 финала «тысячника» в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Барселона» со счётом 0:4 проиграла «Атлетико» Мадрид в матче полуфинала Кубка Испании.
- Сборная США по хоккею крупно обыграла Латвию на Олимпиаде-2026.
- Анна Калинская проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала «тысячника» в Дохе.
- Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 12 февраля 2026 года.
- Маккиннон и Макдэвид установили уникальный рекорд на Олимпийских играх.
- Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 12 февраля 2026 года, таблица.
- Рыбакина в трёх сетах проиграла Мбоко в 1/4 финала турнира в Дохе.
- ХК «Локомотив» прервал победную серию, уступив в Минске местному «Динамо».
- ХК ЦСКА одержал седьмую победу подряд, оказавшись сильнее «Спартака».
- «Арсенал» не смог победить «Брентфорд» в матче 26-го тура АПЛ.
- Гол+пас Драйзайтля и дубль Штюцле принесли Германии победу над Данией в хоккее на ОИ-2026.
- ФИФА запретила «Атлетику» из Бильбао регистрацию новых игроков до 2028 года.
