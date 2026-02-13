Скидки
13 февраля главные новости спорта, ОИ-2026, хоккей, КХЛ, футбол, АПЛ, Кубок Испании, Ла, Лига, теннис, WTA

«Атлетико» разгромил «Барсу», хоккеисты США обыграли Латвию на ОИ-2026. Главное к утру
Комментарии

«Барселона» со счётом 0:4 проиграла «Атлетико» из Мадрида в первом матче полуфинала Кубка Испании, сборная США по хоккею обыграла Латвию со счётом 5:1 на Олимпиаде-2026, российская теннисистка Анна Калинская проиграла чешке Каролине Муховой в 1/4 финала «тысячника» в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» со счётом 0:4 проиграла «Атлетико» Мадрид в матче полуфинала Кубка Испании.
  2. Сборная США по хоккею крупно обыграла Латвию на Олимпиаде-2026.
  3. Анна Калинская проиграла Каролине Муховой в 1/4 финала «тысячника» в Дохе.
  4. Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 12 февраля 2026 года.
  5. Маккиннон и Макдэвид установили уникальный рекорд на Олимпийских играх.
  6. Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 12 февраля 2026 года, таблица.
  7. Рыбакина в трёх сетах проиграла Мбоко в 1/4 финала турнира в Дохе.
  8. ХК «Локомотив» прервал победную серию, уступив в Минске местному «Динамо».
  9. ХК ЦСКА одержал седьмую победу подряд, оказавшись сильнее «Спартака».
  10. «Арсенал» не смог победить «Брентфорд» в матче 26-го тура АПЛ.
  11. Гол+пас Драйзайтля и дубль Штюцле принесли Германии победу над Данией в хоккее на ОИ-2026.
  12. ФИФА запретила «Атлетику» из Бильбао регистрацию новых игроков до 2028 года.
