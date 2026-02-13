«Атлетико» разгромил «Барсу», хоккеисты США обыграли Латвию на ОИ-2026. Главное к утру

«Барселона» со счётом 0:4 проиграла «Атлетико» из Мадрида в первом матче полуфинала Кубка Испании, сборная США по хоккею обыграла Латвию со счётом 5:1 на Олимпиаде-2026, российская теннисистка Анна Калинская проиграла чешке Каролине Муховой в 1/4 финала «тысячника» в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».