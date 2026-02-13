Черчесов: российским тренерам нужно работать так, чтобы не было повода звать иностранцев

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о своём отношении к иностранным тренерам в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Я сам много лет отработал за рубежом и не испытываю к иностранным тренерам ни негатива, ни зависти. От меня вы не услышите: «Зачем они тут занимают наши места?» Просто российским тренерам нужно работать так, чтобы у клубов не было повода приглашать иностранцев. В Италии, например, их почти нет. Румын Киву и хорват Тудор по полжизни провели в стране, по-итальянски говорят лучше многих местных. Они уже продукт Серии А. А приезжих — раз-два и обчёлся. По-моему, это хороший пример для нашего тренерского корпуса», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам осенней части сезона Мир РПЛ «Ахмат» с 22 очками в 18 матчах занимает восьмое место, отставая от тройки лидеров на 15 очков и опережая зону стыковых матчей на семь очков.

