Орлов раскритиковал зимнюю трансферную кампанию ЦСКА

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов критически высказался о зимней трансферной кампании ПФК ЦСКА. Он считает, что новички армейской команды не помогут в борьбе за чемпиноство.

«Мне кажется, они не усилили команду Козловым. Он не такой быстрый. ЦСКА ведь брал как раз скоростью, быстрыми переходами, передачами. Удержат ли они высокий темп с теми, кого приобрели? Сомнительно. У них есть свои – Глебов просто метеор. Воронов интересный, но сильнее ли он Мусаева? У Тамерлана ведь понятный потолок. Баринов хорош, но уже на исходе, а позиция требует много бегать. Проблемы есть, но посмотрим. Не уверен, что эти игроки помогут подняться армейцам на первое место», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».