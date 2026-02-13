Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов раскритиковал зимнюю трансферную кампанию ЦСКА

Орлов раскритиковал зимнюю трансферную кампанию ЦСКА
Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов критически высказался о зимней трансферной кампании ПФК ЦСКА. Он считает, что новички армейской команды не помогут в борьбе за чемпиноство.

«Мне кажется, они не усилили команду Козловым. Он не такой быстрый. ЦСКА ведь брал как раз скоростью, быстрыми переходами, передачами. Удержат ли они высокий темп с теми, кого приобрели? Сомнительно. У них есть свои – Глебов просто метеор. Воронов интересный, но сильнее ли он Мусаева? У Тамерлана ведь понятный потолок. Баринов хорош, но уже на исходе, а позиция требует много бегать. Проблемы есть, но посмотрим. Не уверен, что эти игроки помогут подняться армейцам на первое место», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
Сразу два новичка у ЦСКА, а Стерлинг «всплыл» у ван Перси! Трансферы и слухи дня
Сразу два новичка у ЦСКА, а Стерлинг «всплыл» у ван Перси! Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android