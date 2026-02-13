Расписание матчей 22-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 13 февраля, матчем «Ренн» — «Пари Сен-Жермен» стартует 22-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 22-го тура Лиги 1 (время — московское):
13 февраля, пятница:
21:00. «Ренн» — «Пари Сен-Жермен»;
23:05. «Монако» — «Нант».
14 февраля, суббота:
19:00. «Марсель» — «Страсбург»;
21:00. «Лилль» — «Брест»;
23:05. «Париж» — «Ланс».
15 февраля, воскресенье:
17:00. «Гавр» — «Тулуза»;
19:15. «Метц» — «Осер»;
19:15. «Лорьян» — «Анже»;
22:45. «Лион» — «Ницца».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 51 очко за 21 матч.