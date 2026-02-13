Скидки
Футбол

Черчесов: в «Ференцвароше» у меня играли представители 20 разных национальностей!

Черчесов: в «Ференцвароше» у меня играли представители 20 разных национальностей!
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о большом количестве иностранных футболистов команды, вспомнив свой период работы в венгерском «Ференцвароше», где он работал с 2021 по 2023 год.

— Сейчас в «Ахмате» около полутора десятков иностранцев.
— Ровно 14.

— Такой интернационал — большая проблема для тренера?
— Слушайте, у меня в «Ференцвароше» играли представители 20 разных национальностей. Не пять аргентинцев, пять бразильцев — футболисты из двух десятков стран! И ничего, справлялись. А в «Ахмате» и численность иностранцев меньше, многие уже владеют русским языком — как Сильва, Мансилья. Касинтура вообще уже говорит по-русски лучше меня (смеётся)! Многие ребята адаптированы к нашему футболу — их и иностранцами в полном смысле слова не назовёшь. А, допустим, Ндонг к нам приехал зрелым футболистом с опытом успешной адаптации в разных странах. Только недавним новичкам, вроде Яши, пока чуть тяжелее остальных. В целом здесь проблем не вижу: я и по-английски могу с ними общаться, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

