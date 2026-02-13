Черчесов выделил главные изменения в российском футболе за 10 лет

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов выделил главные изменения в российском футболе за последние 10 лет, отметив отсутствие легионеров очень высокого уровня.

«Главное, что изменилось: сегодня мы не видим в лиге мастеров уровня Халка, Витселя, Гарая, Думбия. Уровень исполнителей немного снизился, но конкурентная среда осталась такой же, может быть, даже стала выше. Москве и Питеру не так просто становиться чемпионом, потому что все подтянулись. Проходных матчей нет — к каждому сопернику необходимо готовиться.

Для моего ассистента из Венгрии явилась откровением высокая физическая готовность и тактическая подкованность всех команд РПЛ. У коллег из других стран эти наблюдения тоже проскальзывают. Наш молодой колумбиец пару первых тренировок вообще не мог понять, куда попал: все мимо носятся, а он даже глазами за партнёрами не успевает. Российская лига очень непростая во всех отношениях. 10 лет после «Динамо» прошло, но я как будто и не покидал РПЛ», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.