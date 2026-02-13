Скидки
Стад Ренн — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
21:00 Мск
Черчесов назвал главную причину футбольного долголетия Артёма Дзюбы

Черчесов назвал главную причину футбольного долголетия Артёма Дзюбы
Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал футбольное долголетие форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

— Удивлены, что Артём доиграл до 37 и пока не собирается финишировать?
— Нет. Для него главное — цель. Есть задача — он к ней идёт. Допускаю, что и сейчас он нарисовал себе цель, о которой мы просто не знаем. Рад, что он играет. Вся Премьер-Лига с его присутствием выглядит весомее. Такие игроки нужны, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Дзюба провёл 460 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу. Помимо «Акрона», Артём выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ряд других российских команд.

