Черчесов назвал главную причину футбольного долголетия Артёма Дзюбы

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал футбольное долголетие форварда «Акрона» Артёма Дзюбы.

— Удивлены, что Артём доиграл до 37 и пока не собирается финишировать?

— Нет. Для него главное — цель. Есть задача — он к ней идёт. Допускаю, что и сейчас он нарисовал себе цель, о которой мы просто не знаем. Рад, что он играет. Вся Премьер-Лига с его присутствием выглядит весомее. Такие игроки нужны, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Дзюба провёл 460 матчей в рамках Мир Российской Премьер-Лиги, забил 174 гола и сделал 107 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России по футболу. Помимо «Акрона», Артём выступал за «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ряд других российских команд.