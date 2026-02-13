Черчесов: если бы мне таким тоном предложили Месси купить, я бы его даже даром не взял

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своём отношении к провокационным вопросам и требованиям.

— Мне кажется, вы стали более медийным, расположенным к общению?

— Всегда был к общению готов. Вопрос: с чем к тебе подойдут? Помню, ещё работая в «Тереке», выхожу на тренировку. Подходит человек, которого я никогда не видел, и сразу выдаёт претензию в жёсткой форме: «А почему вы не берёте моего футболиста?» Спокойно ответил: «Слушай, друг, если бы таким тоном ты предложил мне купить Месси, я бы его даже даром не взял». Так и ваш брат иногда себя ведёт. Кто в этом виноват, я или вы?

— Я, потому что не нашёл подход к собеседнику.

— А не надо специально подходы выискивать. Есть же нормальные человеческие отношения: «Здравствуйте, я такой-то, могу задать несколько вопросов?» Если у меня есть время — отвечу. Нет — попрошу вернуться с этим вопросом через час, два или, к примеру, через неделю. Я отказал не вообще, а в эту секунду, а некоторые всё равно обижаются, пишут: «Черчесов — негодяй, отказал мне». Так и рождаются мифы, что не общаюсь с журналистами. Многое зависит от того, кто на что настроен и чего на самом деле хочет, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.