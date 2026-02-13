Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов: если бы мне таким тоном предложили Месси купить, я бы его даже даром не взял

Черчесов: если бы мне таким тоном предложили Месси купить, я бы его даже даром не взял
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своём отношении к провокационным вопросам и требованиям.

— Мне кажется, вы стали более медийным, расположенным к общению?
— Всегда был к общению готов. Вопрос: с чем к тебе подойдут? Помню, ещё работая в «Тереке», выхожу на тренировку. Подходит человек, которого я никогда не видел, и сразу выдаёт претензию в жёсткой форме: «А почему вы не берёте моего футболиста?» Спокойно ответил: «Слушай, друг, если бы таким тоном ты предложил мне купить Месси, я бы его даже даром не взял». Так и ваш брат иногда себя ведёт. Кто в этом виноват, я или вы?

— Я, потому что не нашёл подход к собеседнику.
— А не надо специально подходы выискивать. Есть же нормальные человеческие отношения: «Здравствуйте, я такой-то, могу задать несколько вопросов?» Если у меня есть время — отвечу. Нет — попрошу вернуться с этим вопросом через час, два или, к примеру, через неделю. Я отказал не вообще, а в эту секунду, а некоторые всё равно обижаются, пишут: «Черчесов — негодяй, отказал мне». Так и рождаются мифы, что не общаюсь с журналистами. Многое зависит от того, кто на что настроен и чего на самом деле хочет, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Почему принял «Ахмат» перед «Зенитом»? А когда надо было?» Откровенный Черчесов
Эксклюзив
«Почему принял «Ахмат» перед «Зенитом»? А когда надо было?» Откровенный Черчесов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android