Расписание матчей 25-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 13 февраля, матчем «Пиза» — «Милан» стартует 25-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 25-го тура Серии А (время — московское):
13 февраля, пятница:
22:45. «Пиза» — «Милан».
14 февраля, суббота:
17:00. «Комо» — «Фиорентина»;
20:00. «Лацио» — «Аталанта»;
22:45. «Интер» — «Ювентус».
15 февраля, воскресенье:
14:30. «Удинезе» — «Сассуоло»;
17:00. «Парма» — «Верона»;
17:00. «Кремонезе» — «Дженоа»;
20:00. «Торино» — «Болонья»;
22:45. «Наполи» — «Рома».
16 февраля, понедельник:
22:45. «Кальяри» — «Лечче».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 58 очков за 24 матча.