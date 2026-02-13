Скидки
Главная Футбол Новости

Черчесов: победа над «Оренбургом» была более ценной, чем над «Зенитом»

Черчесов: победа над «Оренбургом» была более ценной, чем над «Зенитом»
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов назвал важной победу над «Оренбургом» в матче 18-го тура Мир РПЛ. Грозненцы обыграли оренбуржцев со счётом 1:0.

«Очень хороший матч, особенно первый тайм, мы провели с «Краснодаром», хоть и уступили 0:2. С «Динамо» качественно сыграли (2:2). Наверное, вы удивитесь, но меня порадовала игра с «Оренбургом». При не самом высоком качестве футбола мы, тем не менее, победили — 1:0. Такие игры часто больше нравятся, чем хороший ничейный матч. Здесь я увидел и характер команды, и нацеленность на результат — всё срослось. Самое главное, что мы добились результата, когда не были лучше. Это дорогого всегда стоит. Значит, команда растёт.

Игра с «Зенитом» была совсем иной, другого уровня. Но, поверьте, порой такие победы, как над «Оренбургом», даже больше ценятся, чем над «Зенитом», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

