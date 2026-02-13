Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Черчесов связал снижение результативности Садулаева со слухами о трансфере в ЦСКА

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов признал, что на полузащитника его команды Лечи Садулаева повлияли слухи о возможном переходе в ЦСКА.

— Садулаева трансферная шумиха вокруг него не выбила из колеи?
— Выбила. Тем более это происходило на моих глазах. Несколько раз приезжал летом в Новогорск — посмотреть на «Крылья Советов», «Ахмат». Уже тогда видел, что это не тот Садулаев, каким мы его знаем. И сезон это показал. С одной стороны, мы с него требовали, а с другой — понимали, что по щелчку пальцев ничего не бывает. Первые сборы Лечи пропустил, вторые получились скомканными. Была неопределённость: уходит или нет? Тем более они тренировались на соседних полях с ЦСКА. Неслучайно за первую часть сезона Садулаев не забил ни одного гола — просто так ничего не бывает в спорте. Сейчас он всё переосмыслил, успокоился и, тьфу-тьфу, проводит сборы на хорошем уровне. Посмотрим, что будет в сезоне, но крайние полузащитники во всех моих командах очень много забивали. У Самородова с его качествами голов тоже должно быть больше двух, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

