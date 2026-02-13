Черчесов рассказал о телефонном звонке своему предшественнику в «Ахмате» Сторожуку

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о телефонном звонке своему предшественнику в грозненском клубе Александру Сторожуку.

— Меня удивили ваши слова о звонке своему предшественнику Сторожуку. Это же редкая для футбола история?

— Что необычного? Человек и там, и тут доказал свою состоятельность. Сторожук тренировал «Арсенал», когда мой сын там был. Мы с ним особо не дружили и не общались, но я видел, как он работает. Просто в «Ахмате» по какой-то причине не получилось. Сменив его, набрал Александру. Точно так же поступал и в сборной. После моего назначения созвонились со Слуцким, встретились в ресторане, покушали, поговорили. В «Ференцвароше» я сменил своего товарища Петера Штегера, с которым вместе с Австрии играл. Тоже созвонились, переговорили. Я же под кустами в Будапеште не прятался, не подсиживал его. Так случилось — даже не знал, по какой причине. Так и здесь. Должна же быть какая-то тренерская солидарность. Тем более Сторожук оставил собранную команду. Понятно, что летом на её подготовку было мало времени, что-то мы уже в сезоне потихоньку перестраивали. Самое главное, чтобы он сейчас нашёл команду. Александр — достойный человек и тренер. Убеждён, что всё у него должно быть нормально. Он проделал хорошую работу, но не смог довести её до конца, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.