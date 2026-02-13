Расписание матчей 22-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 13 февраля, матчем «Боруссия» Дортмунд — «Майнц» стартует 22-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 22-го тура Бундеслиги (время — московское):
13 февраля, пятница:
22:30. «Боруссия» Дортмунд — «Майнц».
14 февраля, суббота:
17:30. «Айнтрахт» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
17:30. «Байер» — «Санкт-Паули»;
17:30. «Гамбург» — «Унион»;
17:30. «Хоффенхайм» — «Фрайбург»;
17:30. «Вердер» — «Бавария»;
20:30. «Штутгарт» — «Кёльн».
15 февраля, воскресенье:
17:30. «Аугсбург» — «Хайденхайм»;
19:30. «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 54 очка за 21 матч.