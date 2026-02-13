Станислав Черчесов: отставка Рахимова из «Рубина» удивила

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что его удивила отставка Рашида Рахимова из «Рубина». Рахимов покинул казанский клуб этой зимой.

«Не знаю всех нюансов, но со стороны видел, как Рахимов собрал команду и вывел в РПЛ. «Рубин» прибавлял у него. В моём понимании, логично было год доработать и уже на следующий предпринимать какие-то новые шаги. Это и нас касается, и любого клуба. Сейчас мы проделаем определённую работу, но для следующих шагов нужны и другого плана действия. Сами по себе они не делаются. Иногда тренерский ресурс заканчивается по воспитанию игрока, и тогда взамен нужно приобретать другого, выше классом. Видимо, Рахимов такие вопросы ставил, а ответов не получал. Возможно, соответствующих возможностей или желания у клуба не было. Наверное, на этой почве возникали какие-то трения, поэтому так всё и завершилось. Хотя, где бы Рашид ни работал, он везде давал результат. И в «Амкаре», и в «Тереке», и в Казани делал крепкие команды. Что произошло в «Рубине», пусть они лучше сами расскажут. Но для меня эта отставка стала удивлением», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.