Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Черчесов высказался об увольнении из «Урала» своего многолетнего ассистента Ромащенко

Комментарии

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об увольнении из «Урала» своего многолетнего ассистента Мирослава Ромащенко.

— А увольнение многолетнего соратника Ромащенко из «Урала» — за неделю до окончания первой части сезона?
— То же самое. Уверен, Мирослав решил бы задачу выхода в РПЛ. Может, и здесь есть нюанс, о котором мы не знаем. Я, например, сам ушёл из «Легии» после двух титулов. Причину никогда не скажу. Потому что это моё решение. Всё, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ромащенко покинул пост главного тренера «Урала» по соглашению сторон в декабре 2025 года.

