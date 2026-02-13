Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов объяснил, почему распался его многолетний тренерский штаб

Черчесов объяснил, почему распался его многолетний тренерский штаб
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил, почему распался его тренерский штаб, с которым он работал в разных клубах долгие годы.

— Есть сожаление, что ваш многолетний штаб, по сути, распался?
— Он же распался по причинам, не от меня зависящим. Гинтарас Стауче как литовец сейчас, к сожалению, не может работать в России. Паулино Гранеро ещё до моего назначения уехал в Катар. Насчёт Ромащенко вы и сами знаете: он хочет работать главным тренером. Но жизнь продолжается. У нас сейчас другой штаб: все на своих местах и друг друга поддерживают.

— С Ромащенко не осталось недомолвок?
— А какие могут быть недомолвки? Человек хочет быть главным тренером — это же похвальное желание. Вперёд. Моя задача — поддержать, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«Почему принял «Ахмат» перед «Зенитом»? А когда надо было?» Откровенный Черчесов
Эксклюзив
«Почему принял «Ахмат» перед «Зенитом»? А когда надо было?» Откровенный Черчесов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android