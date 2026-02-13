Расписание матчей 24-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 13 февраля, матчем «Эльче» — «Осасуна» стартует 24-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 24-го тура чемпионата Испании (время — московское):
13 февраля, пятница:
23:00. «Эльче» — «Осасуна».
14 февраля, суббота:
16:00. «Эспаньол» – «Сельта»;
18:15. «Хетафе» – «Вильярреал»;
20:30. «Севилья» – «Алавес»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад».
15 февраля, воскресенье:
16:00. «Овьедо» – «Атлетик» Бильбао;
18:15. «Райо Вальекано» – «Атлетико» Мадрид;
20:30. «Леванте» – «Валенсия»;
23:00. «Мальорка» – «Бетис».
16 февраля, понедельник:
23:00. «Жирона» – «Барселона».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 58 очков за 23 матча.