Стад Ренн — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Расписание матчей 24-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 13 февраля, матчем «Эльче» — «Осасуна» стартует 24-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 24-го тура чемпионата Испании (время — московское):

13 февраля, пятница:

23:00. «Эльче» — «Осасуна».

14 февраля, суббота:

16:00. «Эспаньол» – «Сельта»;
18:15. «Хетафе» – «Вильярреал»;
20:30. «Севилья» – «Алавес»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Реал Сосьедад».

15 февраля, воскресенье:

16:00. «Овьедо» – «Атлетик» Бильбао;
18:15. «Райо Вальекано» – «Атлетико» Мадрид;
20:30. «Леванте» – «Валенсия»;
23:00. «Мальорка» – «Бетис».

16 февраля, понедельник:

23:00. «Жирона» – «Барселона».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 58 очков за 23 матча.

