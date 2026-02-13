Карло Анчелотти продлит контракт со сборной Бразилии — The Athletic

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти продлит контракт с Бразильской конфедерацией футбола, сообщает онлайн-издание The Athletic. По данным источника, итальянский специалист заключит соглашение сроком на четыре года. Отмечается, что документы ещё не оформлены официально, но теперь это считается лишь формальностью.

Анчелотти возглавляет сборную Бразилии с мая 2025 года. Во главе команды он провёл восемь матчей (четыре победы, две ничьих, два поражения).

Прежде итальянский специалист работал во главе «Милана», мадридского «Реала», туринского «Ювентуса», «ПСЖ», мюнхенской «Баварии», «Эвертона» и «Наполи».