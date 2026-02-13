Скидки
Монако — Нант. Прямая трансляция
23:05 Мск
Черчесов объяснил, зачем дал Черышеву акафист Николая Чудотворца на ЧМ-2018

Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов объяснил, зачем дал футболисту Денису Черышеву акафист Николая Чудотворца перед стартом чемпионата мира — 2018. В то время Черчесов возглавлял сборную России.

— Денис Черышев недавно поведал удивительную историю, как вы перед ЧМ-2018 подарили ему акафист святого Николая Чудотворца и посоветовали читать каждый день. Что навело вас на такую необычную идею?
— Слушайте, мы же не только футболом живы — чуть-чуть шире мыслим (улыбается). Это необязательно всё время выпячивать. Если Денис запомнил и ему это помогло, значит, это было правильное решение. Вот Черышев-то точно всю жизнь будет помнить этот чемпионат мира. Он реально был тем, кто делает разницу. Нашей задачей было немного сделать для него. Мы это сделали, и Денис проявил свои лучшие качества, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

