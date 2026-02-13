Скидки
Станислав Черчесов рассказал, что удивляет в России его венгерского ассистента

Станислав Черчесов рассказал, что удивляет в России его венгерского ассистента
Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, что удивляет в России его венгерского ассистента Чаба Мате.

«Чаба Мате многому удивляется. В том числе — моему подходу. Потому что в Венгрии он был один, а здесь — другой. В таких вопросах отталкиваешься от разных факторов: какой состав, что лучше воспринимают игроки. В «Ференцвароше» была очень талантливая команда — такой нельзя шаблонно руководить. Ты не можешь работать в «Ференцвароше», как в «Легии», в «Легии» — как в «Ахмате», а в «Ахмате» — как в «Спартаке». Везде разный менталитет, разные ожидания зрителей, руководства — соответственно, и подход к работе должен отличаться. Понятно, что у тебя есть своё видение футбола, определённые принципы, но их тоже нужно подстраивать под место работы. Что касается Мате, то его многое приятно удивляет — это и внешний облик Грозного, и гостиницы, стадионы в других городах России, и подготовка наших тренеров. Для него это тоже ценный опыт», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

