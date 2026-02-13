Черчесов: тренеру нужно понять Дзюбу, принять, нацелить… И отойти в сторону

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе, с которым он работал в сборной России.

«В каждой команде есть свои лидеры, но Дзюба — это отдельная тема. У нас долгая история с ним — уже в 18 лет Артём играл у меня в «Спартаке». Его воспринимают как шутника, балагура, а на самом деле Дзюба — очень глубокий парень. Тренеру нужно понять его, принять, нацелить… и отойти в сторону. И вот тогда ты получишь настоящего Дзюбу. Дальше он уже сам идёт туда, куда надо, без лишних разговоров. Если у кого-то это получается — он имеет игрока. Мне тоже потребовалось время, чтобы дойти до этого. Человек год у нас не был, но моей задачей было не списать его, а найти ответы на вопросы, о которых говорю. И я получил их у более умных людей, чем сам. В Осетии много умных людей, которые не по книжкам всё знают, а жизнь прожили. Могу сказать, что я только рад за Дзюбу, что у него всё получилось», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.