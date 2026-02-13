Скидки
«Всё правильно говорит». Черчесов отреагировал на призыв Инфантино вернуть Россию

«Всё правильно говорит». Черчесов отреагировал на призыв Инфантино вернуть Россию
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на призыв главы ФИФА Джанни Инфантино вернуть Россию на международную арену.

— Наверняка видели заявления Инфантино. Как экс-тренер сборной и человек, поживший в Европе, верите в скорое возвращение России в мировую футбольную семью?
— Инфантино всё правильно говорит. Россия — большая футбольная страна, и все мы надеемся на скорое возвращение в мировую футбольную семью, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

