Игрок «Балтики» Максим Петров: по поводу «Локомотива» слышал, не хотел уходить

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о продлении контракта с клубом. Срок нового соглашения рассчитан до 2030 года.

— Зимой ходили разговоры, что вы можете покинуть команду.

— Был интерес, я бы сказал так.

— «Локомотив» и «Краснодар»?

— По поводу «Краснодара» я ничего не слышал. По поводу «Локомотива» слышал, да.

— Вы продлили контракт с «Балтикой» до 2030 года. Долго думали?

— Нет. Я не хотел уходить. В голове сидела мысль, что хочу этот сезон точно доиграть в «Балтике». Хочу посмотреть, на что мы способны, — приводит слова Петрова «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата России 25-летний Максим Петров провёл 14 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.