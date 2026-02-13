Черчесов: рефлексировать — плохое слово

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как снимает напряжение от работы. Черчесов возглавляет «Ахмат» с 2025 года. Прежде он работал со сборными России и Казахстана, а также с рядом других российских и зарубежных клубов.

— Как вы снимаете напряжение после работы — литература, музыка, прогулки?

— Могу гулять, бегать, плавать. Люблю дома с внучками играть. Как не пил, так и не пью. Мне этого не надо.

— Совсем?

— Вообще. Раз в 100 лет могу бокал вина позволить. Знаете, как говорят: чтобы не расслабляться, надо не напрягаться.

— Вы заботливый дедушка?

— Любящий — это точно. А остальное пусть скажут другие, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.