Черчесов: рефлексировать — плохое слово

Черчесов: рефлексировать — плохое слово
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как снимает напряжение от работы. Черчесов возглавляет «Ахмат» с 2025 года. Прежде он работал со сборными России и Казахстана, а также с рядом других российских и зарубежных клубов.

— Как вы снимаете напряжение после работы — литература, музыка, прогулки?
— Могу гулять, бегать, плавать. Люблю дома с внучками играть. Как не пил, так и не пью. Мне этого не надо.

— Совсем?
— Вообще. Раз в 100 лет могу бокал вина позволить. Знаете, как говорят: чтобы не расслабляться, надо не напрягаться.

— Вы заботливый дедушка?
— Любящий — это точно. А остальное пусть скажут другие, — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

